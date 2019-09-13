Самолет из Казани сел в Севастополе после сообщения о взрывном устройстве

Самолет, летевший из Казани в Симферополь, сел в аэропорту прибытия после сообщения о взрывном устройстве, якобы заложенном на борту.

В результате на борту ничего найдено не было, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

На данный момент проводится проверка по факту ложного сообщения о минировании.

Ранее в сентября пассажирам Utair на 3 часа задержали вылет из Тюмени в Казань.