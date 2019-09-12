Капитализация Apple после презентации новых гаджетов превысила $1 трлн

Рыночная капитализация американской компании Apple превысила $1 трлн после презентации новых гаджетов. Об этом свидетельствуют данные на сайте электронной биржи NASDAQ.

К закрытию торгов в 11 сентября она составила более $1,10 трлн. Стоимость акций компании составила $223,6 за бумагу. Это на 3,18% больше по сравнению с предыдущими торгами.

10 сентября американская корпорация Apple официально представила новые iPhone — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Они стали первыми смартфонами Apple с тремя задними камерами.

Кроме того, на презентации показали седьмое поколение планшетов iPad и «умные часы» Apple Watch Series 5. Корпус нового планшета полностью сделан из переработанного алюминия. Новое поколение умных часов оснащено экраном Retina, который активен на протяжении всего времени. Apple Watch также смогут непрерывно работать на протяжении 18 часов.

