Михаил Грушевский: «То ли речи Шаронова кончились, то ли уже не действуют»

Известный актер Михаил Грушевский дал прогноз на игру 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и казанским «Рубином». По его словам, в матче будет ничья, 1:1.

«Оренбург» пока не показывает ничего конкретного. «Рубин» начал за здравие, а речи Шаронова производили на всех впечатление, но сейчас то ли речи кончились, то ли уже не действуют», — сказал Грушевский.

Напомним, игра «Оренбург» — «Рубин» пройдет в понедельник, 15 сентября, в 14.00 по мск.