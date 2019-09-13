Маткапитал в 2020 году увеличат почти до 467 тысяч рублей

Размер маткапитала в 2020 году увеличится на 3,8% и составит 466,6 тысячи рублей. На программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей, сообщила сегодня на заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, в 2020 году планируется проиндексировать не только размер выдаваемых сертификатов, но и остаток средств по частично израсходованным сертификатам, передает «Прайм».

Напомним, ранее Госжилфонд РТ вернул маткапитал в соципотеку через кооператив «Строим будущее».