Тимати решил удалить клип «Москва», набравший рекордное количество дизлайков

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Рэпер Тимати удалил из YouTube совместный с Гуфом клип «Москва», выпущенный накануне выборов мэра и набравший 1,4 млн дизлайков. Об этом исполнитель сообщил в своем «Инстаграм».

«Удаляю это видео что бы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было», — сказал исполнитель (орфография и пунктуация сохранены). Он отметил, что в треке высказывалось лишь личное мнение.

Также рэпер Гуф опубликовал в той же соцсети видео с извинениями. «Я очень сожалею о том, что не слежу за политической ситуацией в стране и в Москве», — отметил исполнитель.

Свое участие в видеоклипе он объяснил тем, что не знал о выборах и ему «сказали, что надо поздравить город». Он подчеркнул, что не получил за клип «ни копейки».

Ранее сообщалось, что 7 сентября вышел клип «Москва» рэперов Тимати и Гуфа и за 2 дня набрал более 1,4 млн дизлайков. По данным СМИ, ролик набрал рекордное количество дизлайков в русском сегменте YouTube. Прежним лидером по этому показателю был клип рэпера Face «Я роняю Запад» (более 600 тыс.). В треке Тимати и Гуфа есть строки «Не хожу на митинги и не втираю дичь» и «хлопну бургер за здоровье Собянина».