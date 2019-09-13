Эксперты опровергли сообщения о планах правительства присоединить Оренбургскую область к Башкирии и Татарстану

В Институте регионального консалтинга рассказали, что разработок по дроблению Оренбургской области не ведется. Власти не планируют присоединять ее к Татарстану, Башкирии, Самарской и Челябинской областям.

Документ, появившийся в Интернете, представители института назвали подделкой, передает ural56.ru.

Ранее в соцсетях и мессенджерах появились сообщения, что российское правительство планирует пересмотреть административное деление страны. Якобы Оренбургскую область разделят на четыре части и присоединят к соседним регионам. К сообщениям прилагался «скан документа», якобы распространяемого Институтом регионального консалтинга.

Вопрос о новом административном делении страны возникает регулярно. Например, в 2010 году СМИ сообщали, что в администрации президента России готовят проект новой территориальной организации России. В частности, говорилось, что вместо Татарстана появится Казанская агломерация.

Однако позже стало известно, что в правительстве рассматривают создание экономических макрорегионов. Татарстан отнесли в Волго-Камский, куда также попали Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Пермский край, Кировская и Нижегородская области.

Башкортостан, Оренбургскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую области в свою очередь включили в Волго-Уральский макрорегион.