В правительство внесли стратегию деления России на макрорегионы

В правительство России внесен проект стратегии пространственного развития страны, предполагающий разделение России на макрорегионы.

Временно исполняющий обязанности главы департамента планирования территориального развития Минэкономразвития России Алексей Елин рассказал, что до конца года стратегия будет принята, передает Znak.com.

Елин также отметил, что проект прошел «массу сложных обсуждений», однако не уточнил, какие именно изменения он претерпел.

Ранее Минэкономразвития предложило разделить Россию на 14 макрорегионов. Авторы считают, что такое деление улучшит условия для взаимодействия между субъектами. В каждом макрорегионе будет минимум один крупный «центр экономического роста», а также инфраструктура для доступа к международным рынкам или транспортным коридорам.

Инициативу Минэкономразвития не поддержали большинство полпредов президента РФ. Эксперты считают, что в ближайшем будущем деления на макрорегионы не произойдет.

