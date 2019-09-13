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Уфа завоевала право провести чемпионат мира по борьбе среди юниоров

12:48, 13.09.2019
Уфа завоевала право провести чемпионат мира по борьбе среди юниоров
Фото: instagram.com/khabirovradii

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что Уфа получила право на проведение чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров. Соревнования пройдут в столице РБ в 2021 году.

«По итогам заседания Международной федерации спортивной борьбы принято положительное решение», — написал руководитель республики в соцсетях.

Напомним, что в конце августа Хабиров и депутат Госдумы Александр Карелин заложили первый камень в строительство Центра спортивной борьбы в Уфе. Ожидается, что именно этот комплекс и примет чемпионат в 2021 году.

СпортОбществоВласть Башкортостан
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