КХЛ. «Ак Барс» открывает домашнюю серию матчем с «Магниткой»
Сегодня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) состоится очередной игровой день.
Казанский «Ак Барс» сыграет свой первый домашний матч в сезоне, соперником «барсов» станут хоккеисты «Металлурга» из Магнитогорска.
Центральным матчем дня станет игра между питерским СКА и действующим чемпионом Кубка Гагарина ЦСКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Адмирал» — «Барыс» —12.30
«Ак Барс» — «Металлург» Мг —19.00
«Торпедо» — «Йокерит» —19.00
СКА — ЦСКА —19.30
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