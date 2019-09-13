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КХЛ. «Ак Барс» открывает домашнюю серию матчем с «Магниткой»

11:14, 13.09.2019
КХЛ. «Ак Барс» открывает домашнюю серию матчем с «Магниткой»
Фото: ak-bars.ru

Сегодня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) состоится очередной игровой день.

Казанский «Ак Барс» сыграет свой первый домашний матч в сезоне, соперником «барсов» станут хоккеисты «Металлурга» из Магнитогорска.

Центральным матчем дня станет игра между питерским СКА и действующим чемпионом Кубка Гагарина ЦСКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Адмирал» — «Барыс» —12.30
«Ак Барс» — «Металлург» Мг —19.00
«Торпедо» — «Йокерит» —19.00
СКА — ЦСКА —19.30

СпортХоккей Татарстан
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