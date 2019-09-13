Казань войдет в программу развития общественного транспорта, сообщают СМИ

Казань войдет в комплексную программу развития общественного транспорта. На обновление автопарка по всей стране потребуется 2,1 трлн рублей инвестиций.

Инициатором проекта стал ВЭБ.РФ. Помимо столицы Татарстана, в программе будут участвовать еще девять городов: Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Саратов, Тверь, Воронеж, Волгоград, Челябинск, Новосибирск.

Общий объем инвестиций в них составит 340 млрд рублей, 196 млрд из них пойдут на обновление подвижного состава и 112 млрд на реконструкцию инфраструктуры, сообщает «Коммерсантъ».

В документе, с которым ознакомилось издание, отмечается, что 15% финансирования проекта обеспечат частные инвестиции, 25% — это капитальный грант, 60% — заемные средства. Софинансирование из федерального бюджета должно составить не более 30% от общего объема финансирования комплексной программы.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамск привезут пять новых инновационных трамваев. Стоимость каждого — 27 млн рублей.

