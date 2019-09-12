В Нижнекамске появятся пять инновационных трамваев

В Нижнекамск привезут пять новых инновационных трамваев. Стоимость каждого — 27 млн рублей.

В городе появятся высокотехнологичные вагоны 71-911 «City Star» или аналогичные им модели. Трамваи созданы на 80% из российских деталей. В салоне находится несколько камер видеонаблюдения, зарядка для телефона, комфортабельные сиденья.

«Мы будем пускать новые вагоны по всем маршрутам, в том числе на промзону. Но в основном, конечно, трамваи будут применяться на маршруте номер 2», — передает пресс-служба Нижнекамского района сообщение «Горэлектротранспорта».

Средства на обновление подвижного состава были выделены из республиканского бюджета по поручению Рустама Минниханова.

Ранее сообщалось, что исполком Набережных Челнов закупит пять трамваев за 135 млн рублей. В салоне должны быть не менее восьми USB-разъемов для зарядки телефона.

