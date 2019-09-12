Башкирские полицейские задержали сельчанку с пакетом конопли

Сотрудники Отдела МВД России по Учалинскому району Башкирии задержали в селе Ильчино 35-летнюю женщину с пакетом марихуаны. В ходе досмотра установлено, что в пакете из-под муки находится более 400 граммов наркотического вещества растительного происхождения, предположительно, марихуаны.

Со слов задержанной, она на протяжении нескольких лет является потребителем наркотиков и собрала дикорастущую коноплю у заброшенного дома по ул. Центральной для личных целей. Уроженка Московской области могла изготовить из растения наркотикосодержащую жидкость, в народе называемую «манагой».

В отношении задержанной по факту незаконного хранения растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Напомним, ранее полиция изъяла почти полкило конопли у казанца.