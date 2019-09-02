Полиция изъяла у казанца почти полкило конопли

Фото: пресс-служба МВД РТ

Полиция изъяла у казанца почти полкило конопли.

Сегодня в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УНК МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из ОНК ОМВД по Зеленодольскому району обнаружена и изъята большая партия наркотиков: 430,6 грамма конопли, 98,4 грамма гашиша и 89,13 грамма марихуаны. По месту жительства задержан 38-летний житель Казани.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Напомним, этим летом в Нижнекамске приняли решение изменить способы борьбы с дикорастущей коноплей. Задачу по борьбе с наркотикосодержащим растением в апреле поставил президент РТ Рустам Минниханов.