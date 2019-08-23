Путин: США срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией ДРСМД

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что США срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией.

«Как всем теперь очевидно, ее единственной целью являлось прикрытие работ, проводимых Вашингтоном в нарушение Договора, и изначальное намерение выйти из него», — цитирует его пресс-служба Кремля.

Путин поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и призвал принять меры по подготовке симметричного ответа.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США еще до выхода из ДРСМД заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих документ.

Напомним, 2 августа официально прекращено действие договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией. Действие договора прекратилось по инициативе Вашингтона.

ДРСМД был подписан в 1987 году. Тогда США и СССР отказались от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности.