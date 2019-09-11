В Казань прибыл принц Карим Ага Хан IV

В Казань прибыл принц Карим Ага Хан IV. Его встретил Государственный Советник Республики Татарстан, специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимер Шаймиев.

Принц приехал в Татарстан для участия в церемонии награждения победителей Международной премии Ага Хана в области архитектуры 2019 года. Она состоится 13 сентября в здании Татарского академического государственного театра оперы и балета имени М.Джалиля, сообщает пресс-служба президента РТ.

Премия, учрежденная Ага Ханом IV, — одна из крупнейших в мире наград в области архитектуры. В этом году ее получат шесть проектов-финалистов, в числе которых и масштабная программа развития общественных пространств Татарстана. Проекты-победители разделят между собой призовой фонд в 1 млн долларов. Часть своего призового фонда республика направит на привлечение в республику экспертов в области исламской архитектуры.

Напомним, всего в конкурсе приняли участие 380 проектов из 39 стран. В финале за победу боролись 20 проектов из 16 стран. Татарстанская программа — единственный российский проект, вышедший в финал за 42 года существования конкурса.