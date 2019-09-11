Победителей международной премии по архитектуре в Татарстане наградит принц Карим Ага Хан IV
Сегодня в Татарстан прибудет духовный лидер исмаилитов и основатель престижной международной премии по архитектуре принц Карим Ага Хан IV. Высокий гость посетит Болгар, Казанский Кремль и проведет церемонию награждения победителей международной премии в области архитектуры. Ожидается, что республика получит порядка 166 тыс. долларов, или шестую часть призового фонда.
В Болгаре принц осмотрит Болгарское городище, Болгарскую исламскую академию, Белую мечеть и проведет церемонию гашения почтовой марки, выпущенной по случаю присвоения Татарстану премии его имени. Всего в обращение выйдут 150 тыс. экземпляров марки, а штемпеля специального гашения получат Москва, Казань и Болгар, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе президента РТ.
Церемония награждения победителей международной премии Ага Хана в области архитектуры состоится в Татарском театре оперы и балета им. Джалиля. На нее приглашен, в частности, заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов.
Премия, учрежденная Ага Ханом IV, — одна из крупнейших в мире наград в области архитектуры. В этом году ее получат шесть проектов-финалистов, в числе которых и масштабная программа развития общественных пространств Татарстана. Проекты-победители разделят между собой призовой фонд в 1 млн долларов. Часть своего призового фонда республика направит на привлечение в республику экспертов в области исламской архитектуры.
Напомним, всего в конкурсе приняли участие 380 проектов из 39 стран. В финале за победу боролись 20 проектов из 16 стран. Татарстанская программа — единственный российский проект, вышедший в финал за 42 года существования конкурса.
Справка
Премия в области архитектуры учреждена Ага Ханом в 1977 году для признания строительных проектов, которые успешно отвечают потребностям общества. Она вручается каждые 3 года за выдающиеся достижения в области архитектурных решений, которые решают потребности общества в странах, где преобладает мусульманское население.
Премия вручается в следующих категориях: «Современный дизайн», «Объекты социального жилья», «Развитие и совершенствование среды общего пользования», «Сохранение объектов исторического наследия», «Новое применение объектов историко-архитектурной ценности», «Ландшафтный дизайн» и «Модернизация среды».
Помимо проекта из Татарстана, среди финалистов оказались такие разработки, как воссоздание города Мухаррак в Бахрейне, центр водно-болотных угодий в Шардже (ОАЭ), рыбный рынок Маттрах в Омане, Палестинский музей и другие.
Ага Хан — 49-й наследный имам (духовный лидер) мусульман шиитов, исмаилитов, имамитов, стал имамом в возрасте 20 лет. Ага Хан является духовным наставником 15-миллионной общины, которая проживает в 25 странах, в основном в Западной и Центральной Азии, Африке и на Ближнем Востоке, а также в Северной Америке и Западной Европе. Как духовный лидер пропагандирует значение ислама как разумной, духовной веры, которая учит состраданию и толерантности, отстаивая достоинство человека — самого благородного из творений Аллаха.
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