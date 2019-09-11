Победителей международной премии по архитектуре в Татарстане наградит принц Карим Ага Хан IV

Фото: commons.wikimedia.org/ Алексеев Игорь Евгеньевич

Сегодня в Татарстан прибудет духовный лидер исмаилитов и основатель престижной международной премии по архитектуре принц Карим Ага Хан IV. Высокий гость посетит Болгар, Казанский Кремль и проведет церемонию награждения победителей международной премии в области архитектуры. Ожидается, что республика получит порядка 166 тыс. долларов, или шестую часть призового фонда.

В Болгаре принц осмотрит Болгарское городище, Болгарскую исламскую академию, Белую мечеть и проведет церемонию гашения почтовой марки, выпущенной по случаю присвоения Татарстану премии его имени. Всего в обращение выйдут 150 тыс. экземпляров марки, а штемпеля специального гашения получат Москва, Казань и Болгар, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе президента РТ.

Церемония награждения победителей международной премии Ага Хана в области архитектуры состоится в Татарском театре оперы и балета им. Джалиля. На нее приглашен, в частности, заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов.

Премия, учрежденная Ага Ханом IV, — одна из крупнейших в мире наград в области архитектуры. В этом году ее получат шесть проектов-финалистов, в числе которых и масштабная программа развития общественных пространств Татарстана. Проекты-победители разделят между собой призовой фонд в 1 млн долларов. Часть своего призового фонда республика направит на привлечение в республику экспертов в области исламской архитектуры.

Напомним, всего в конкурсе приняли участие 380 проектов из 39 стран. В финале за победу боролись 20 проектов из 16 стран. Татарстанская программа — единственный российский проект, вышедший в финал за 42 года существования конкурса.