В следующем году фонд защиты прав дольщиков получит 20 млрд рублей

Фото: Ринат Назметдинов

Фонд защиты прав дольщиков в 2020 году профинансируют на более чем 20 млрд рублей.

В этом году фонд получил от правительства 16 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора ДОМ.РФ Александра Плутника.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил замгендиректора компании Олега Говоруна «Дом.РФ» главой Фонда защиты прав дольщиков. Он ранее был начальником управления по приграничному сотрудничеству администрации президента РФ. Это управление курирует Украину, Южную Осетию и Абхазию.