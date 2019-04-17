Путин назначил нового начальника управления президента по приграничному сотрудничеству

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Филатова начальником управления президента РФ по приграничному сотрудничеству.

Этим же документом Путин освободил от должности главы ведомства Олега Говоруна.

Ранее СМИ писали, что начальник управления по приграничному сотрудничеству администрации президента Олег Говорун покинет пост по семейным обстоятельствам.

Управление по приграничному сотрудничеству курирует Украину, Южную Осетию и Абхазию. Говорун был его начальником с 2013 года.

