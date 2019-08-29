Бывший куратор Абхазии и Украины стал главой фонда защиты прав дольщиков

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил замгендиректора компании Олега Говоруна «Дом.РФ» главой Фонда защиты прав дольщиков.

Он будет занимать эту должность в течение трех лет, следует из документа, который был опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее главой фонда дольщиков был гендиректор «Дом.РФ» Александр Плутник.



Ранее Говорун был начальником управления по приграничному сотрудничеству администрации президента РФ. Это управление курирует Украину, Южную Осетию и Абхазию. Говорун был его начальником с 2013 года.