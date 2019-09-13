Смерть Тупака Шакура и две авиакатастрофы в день: 13 событий, которые произошли в пятницу, 13-го

В этом году 13 сентября приходится на пятницу, и такое сочетание вызывает опасения у многих людей. Существует даже параскаведекатриафобия — боязнь пятницы, 13-го, частный случай трискайдекафобии, боязни числа 13. Считается, что такой фобией страдал, например, Генри Форд: он, по слухам, отказывался проводить рабочие мероприятия в этот день.

Психологи сходятся во мнении, что опасность пятницы 13-го для человека напрямую зависит от того, насколько сам человек верит в «неблагополучность» этого дня. Вместе с тем, на такую дату выпало немало мрачных событий в истории.