Смерть Тупака Шакура и две авиакатастрофы в день: 13 событий, которые произошли в пятницу, 13-го
В этом году 13 сентября приходится на пятницу, и такое сочетание вызывает опасения у многих людей. Существует даже параскаведекатриафобия — боязнь пятницы, 13-го, частный случай трискайдекафобии, боязни числа 13. Считается, что такой фобией страдал, например, Генри Форд: он, по слухам, отказывался проводить рабочие мероприятия в этот день.
Психологи сходятся во мнении, что опасность пятницы 13-го для человека напрямую зависит от того, насколько сам человек верит в «неблагополучность» этого дня. Вместе с тем, на такую дату выпало немало мрачных событий в истории.
- В пятницу, 13 октября 1307 года, король Франции Филипп IV устроил облаву на рыцарей ордена тамплиеров. Тогда король разослал каждому рыцарю пакет с предписанием вскрыть его утром 13 октября — внутри был приказ об аресте.
- 13 августа 1521 года конкистадор Эрнан Кортес взял в плен правителя Теночтитлана по имени Куаутемок и объявил город испанской территорией, переименовав его в Мехико. Считается, что именно это событие положило начало гибели государства ацтеков.
- Почти всемогущий чикагский гангстер Аль Капоне был арестован именно в «черную пятницу» в октябре 1931 года.
- Для Саратовской области трагичным считается 13 апреля 1934 года — тоже пятница. Тогда при сборке пролетных строений железнодорожного моста один из элементов деформировался, в результате чего сам мост обрушился, затянув с собой в реку рабочих. В Волге утонуло около 150 человек.
- Участники рабочей демонстрации в Риге 13 января 1905 года вышли на площадь с требованием свергнуть царя и даровать народу долгожданную свободу и демократию. В ответ на это полицейские и военные расстреляли многотысячную толпу. При подавлении восстания погибли 70 рабочих.
- 13 января 1939 года под огнем оказалась Австралия. Во время зимних пожаров в степи было сожжено более 700 жилых домов, 71 человек погиб. В Австралии до сих пор считающая эту дату одним из самых трагичных и мистических дней прошлого столетия.
- 13 июля 1951 года, также в пятницу, на северо-восток штата Канзас обрушились чудовищной силы ливни, которые привели к наводнениям. В результате стихийного бедствия погибли 28 человек, более полумиллиона пришлось эвакуировать.
- В пятницу, 13 ноября 1970 года, циклон, эквивалентный по силе урагану третьей категории, ударил по Бангладешу — погибло более 300 тысяч человек. Этот случай считается одним из самых смертоносных стихийных бедствий в истории.
- Снова октябрь: в пятницу, 13 октября 1972 года, рядом с Москвой в авиакатастрофе Ил-62 погибли 174 человека. На то время эта авиакатастрофа была крупнейшей в мире.
- И в этот же день произошла другая авиакатастрофа, уже в Андах. Самолет, на борту которого находились 5 членов экипажа и 40 пассажиров (игроки команды по регби Old Christians и их родственники), потерпел крушение в Андах. 12 человек погибли сразу, еще 5 умерли позже от ран и холода. Из 28 уцелевших 8 погибли при сходе лавины, позже 3 умерли от ран. Спастись в итоге удалось только 16.
- 13 января 1989 года вирус «Пятница, 13-е» поразил сотни компьютеров по всей Великобритании, уничтожая программные файлы, и вызвав настоящую панику — в те годы крупномасштабные компьютерные атаки были еще относительно новым явлением. Впрочем, это событие попало в перечень с небольшой натяжкой: злоумышленники сознательно эксплуатировали негативный образ пятницы 13-го.
- Более близкое к нашим дням событие, которое произошло именно 13 сентября: в 1996 году рэп-исполнитель Тупак Шакур (Tupac Shakur) скончался от ран, полученных 7 сентября, когда его расстреляли на улице из проезжавшего мимо автомобиля.
- Наконец, 13 января 2012 года — крушение лайнера Costa Concordia, на борту которого находилось более 4 200 пассажиров и членов экипажа. Жертвами катастрофы стали 32 человека.
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