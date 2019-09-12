Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым в Дагестане

Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин во время рабочего визита в Дагестан встретился с российским чемпионом мира по UFC Хабибом Нурмагомедовым. Лидер страны поздравил бойца с победой над Дастином Порье.

«Поздравляю. Достойная победа, достойный соперник. Крепкий, сильный боец. Я посмотрел бой. Победа убедительная. Молодец. Хороший удушающий прием, классический. На горло ты ему не давил, я видел. С двух сторон зажимал, как положено. Все по-честному», — сказал Путин.

Президент также поздравил Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба, с достойной победой сына.

Россиянин защитил титул чемпиона в легком весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ). За свою победу Нурмагомедов получил рекордную сумму призовых в 6 млн долларов.