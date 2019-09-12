Денис Макаров из «Нефтехимика» признан лучшим игроком ФНЛ в августе

Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров признан лучшим игроком августа Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом было объявлено на официальном сайте лиги.

В августе 21-летний хавбек забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу, показав серию из 7 матчей подряд с забитыми мячами. Также Макаров лидирует по среднему индексу InStat, полезным статистическим показателям.

Напомним, ранее стало известно об интересе к игроку со стороны московского ЦСКА. Макаров может перейти в ведущий клуб РПЛ уже нынешней зимой.