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Денис Макаров из «Нефтехимика» признан лучшим игроком ФНЛ в августе

09:59, 12.09.2019
Денис Макаров из «Нефтехимика» признан лучшим игроком ФНЛ в августе
Фото: vk.com/fcneftekhimik

Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров признан лучшим игроком августа Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом было объявлено на официальном сайте лиги.

В августе 21-летний хавбек забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу, показав серию из 7 матчей подряд с забитыми мячами. Также Макаров лидирует по среднему индексу InStat, полезным статистическим показателям.

Напомним, ранее стало известно об интересе к игроку со стороны московского ЦСКА. Макаров может перейти в ведущий клуб РПЛ уже нынешней зимой.

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