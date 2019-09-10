Apple представила три новых модели iPhone

Фото: скриншот

Американская корпорация Apple в театре Стива Джобса в Купертино официально представила новые iPhone — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Так, iPhone 11 получил экран Retina диагональю 6,1 дюйма, две задние камеры и фронтальную камеру, которая может записывать видео в формате 4К и в режиме замедленной съемки, более быстрый датчик распознавания лица Face ID и улучшенную защиту от пыли и влаги.

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max стали первыми смартфонами Apple с тремя задними камерами. Диагональ экрана iPhone 11 Pro составила 5,8 дюйма, iPhone 11 Pro Max — 6,5 дюйма.

Все три гаджета получили процессор A13 который, как заявили в ходе презентации, является самым быстрым процессором, когда-либо появлявшимся в смартфонах.

Стоимость новинок начинается от $699. В продажу они поступят 20 сентября.

Ране Apple презентовала седьмое поколение планшетов iPad и «умные часы» Apple Watch Series 5.