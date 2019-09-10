Apple показала новый планшет iPad и часы Apple Watch

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Американская компания Apple презентовала седьмое поколение планшетов iPad и «умные часы» Apple Watch Series 5. Трансляция ведется на Youtube.

Модель получит Retina-дисплей диагональю 10,2 дюймов, процессор A10, а также будет поддерживать SD-карты памяти и иметь внешнюю клавиатуру. Корпус нового планшета полностью сделан из переработанного алюминия. Стоимость модели начинается от $329. Продажи стартуют 30 сентября.

Что касается Apple Watch, то новое поколение оснащено экраном Retina, который активен на протяжении всего времени. Часы также смогут непрерывно работать на протяжении 18 часов. Их стоимость начнется от $399, в магазинах они появятся 20 сентября.