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КФУ вошел в сотню рейтинга лучших университетов развивающихся стран от Times Higher Education

18:46, 16.01.2019 104
КФУ вошел в сотню рейтинга лучших университетов развивающихся стран от Times Higher Education
Фото: kpfu.ru

Казанский федеральный университет (КФУ) вошел в топ-100 рейтинга университетов стран с развивающейся экономикой от Times Higher Education. Главный вуз Татарстана занял 99-е место.

Стоит отметить, что КФУ разделил это место с турецким Hacettepe University и Университетом Йоханнесбурга (ЮАР).

Всего в списке 442 вуза из 43-х стран. В рейтинг также вошел КНИТУ-КХТИ (351-е место). Лучшим среди российских стал МГУ им. Ломоносова, он расположился на 5-й строчке.

ОбществоОбразование Татарстан
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