КФУ вошел в сотню рейтинга лучших университетов развивающихся стран от Times Higher Education

Казанский федеральный университет (КФУ) вошел в топ-100 рейтинга университетов стран с развивающейся экономикой от Times Higher Education. Главный вуз Татарстана занял 99-е место.

Стоит отметить, что КФУ разделил это место с турецким Hacettepe University и Университетом Йоханнесбурга (ЮАР).

Всего в списке 442 вуза из 43-х стран. В рейтинг также вошел КНИТУ-КХТИ (351-е место). Лучшим среди российских стал МГУ им. Ломоносова, он расположился на 5-й строчке.