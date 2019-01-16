КФУ вошел в сотню рейтинга лучших университетов развивающихся стран от Times Higher Education
Казанский федеральный университет (КФУ) вошел в топ-100 рейтинга университетов стран с развивающейся экономикой от Times Higher Education. Главный вуз Татарстана занял 99-е место.
Стоит отметить, что КФУ разделил это место с турецким Hacettepe University и Университетом Йоханнесбурга (ЮАР).
Всего в списке 442 вуза из 43-х стран. В рейтинг также вошел КНИТУ-КХТИ (351-е место). Лучшим среди российских стал МГУ им. Ломоносова, он расположился на 5-й строчке.ОбществоОбразование Татарстан
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