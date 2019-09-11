МЧС Башкирии предупредило о тумане и заморозках



С 20 часов 11 сентября в течение суток в Башкортостане ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. В отдельных восточных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы — до минус 2. На отдельных участках автодорог — ухудшение видимости в тумане на расстоянии 500 м и менее, приводит данные ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» МЧС Башкирии.

В связи с заморозками ведомство предупреждает о необходимости соблюдать скоростной режим, осторожно пользоваться электронагревательными приборами и предпринять меры по защите сельхознасаждений.

ГУ МЧС России по РБ рекомендует также, уходя из дома, закрывать окна и балконные двери, выключать электроприборы, сообщает портал правительства республики.

Напомним, ранее Гидрометцентр РФ рассказал, сколько еще продлится сентябрьское тепло.