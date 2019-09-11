Дмитрий Квартальнов: «В хоккее как с гаишником. Всегда есть к чему придраться»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на специальной пресс-конференции казанского клуба перед стартом домашней серии регулярного чемпионата КХЛ рассказал, что думает о первых играх сезона, о разных размерах площадок в лиге и о состоянии здоровья вратаря Эмиля Гарипова.

— Что Вам как тренеру, в первую очередь, понравилось в первых трех матчах команды в стартовавшем сезоне?

— Победы понравились. И то, что победили в двух из трех игр уверенно. Не в одну шайбу, а больше.

— А что не понравилось?

— Знаете, едешь на машине. Гаишник тебя останавливает — к чему-то придирается. Так и в хоккее. Всегда есть с чего спросить. Есть моменты, над которыми нужно обязательно поработать. До весны еще далеко, понятно, что ошибки будут. Будем улучшаться, расти.

— Вы уже хвалили молодого защитника Журавлева, можете еще раз сказать в чем его особенность?

— Важно, что у него есть стрессоустойчивость. Он хорошо справляется с нагрузками, в том числе с психологическими. Плюс у него есть определенный уровень мастерства, который нас устраивает.

— Когда ожидать возвращения вратаря Гарипова?

— Эмиль работает. Перед началом тренировочного лагеря он снова был травмирован, сейчас набирает форму. У него была серьезная операция, ему еще нужно время. Но мы на него рассчитываем.

— Насколько важно победить в первой домашней игре сезона против магнитогорского «Металлурга»?

— Важно в каждом матче побеждать. Мы соскучились по казанскому льду. Готовимся в рабочем режиме, все по плану.

— Расскажите, как идет восстановление после повреждений у Глухова и Яруллина?

— Альберт следующий матч играет, по Михаилу вопрос открыт.

— Что можете сказать о линии обороны в целом. Она серьезно омолодилась, как долго еще будет продолжаться ротация?

— Да, у нас идет ротация защитников сейчас. Нужно смотреть хоккеистов только в играх. Нужно время. Когда пойдет череда игр, когда начнутся матчи через день, то будет понятно, кто на что способен.

— Со стороны кажется, что вторые половины матча «Ак Барс» проводит намного хуже, чем первые…

— Правильное замечание. Это ни в коем случае не оправдание, но в первой поездке была непростая логистика: в Хельсинки прилетели в 5 утра, в Сочи — в 7 утра. Главная причина — это начало сезона. Где-то нужно еще притереться друг к другу.

— Всего два праворуких игрока в нынешнем составе. Вас это не беспокоит?

— Хотелось бы еще праворуких игроков в команду. Ищем.

— Какой формат площадок Вам ближе? Вы в первой выездной серии сыграли на всех трех размерах: европейской, финской и канадской.

— Мы должны хорошо играть на любой площадке. Финский размер для нас, считаю, неплохой.

— На игре с ЦСКА в Москве присутствовал бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

— Поздоровался с Зинэтулой Хайдаровичем и пожелал ему удачи, — приводит слова Квартальнова корреспондент «Реального времени».

Напомним, что в первых трех матчах сезона «Ак Барс» одержал две победы: выиграл в Хельсинки у «Йокерита» (5:2) и обыграл «Сочи» (6:3), а также проиграл в Москве ЦСКА (2:3).