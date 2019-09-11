Самый безопасный и самый небезопасный города ПФО находятся в Оренбургской области

Фото: бузулук.рф

Сервис Domofond.ru опубликовал полный рейтинг безопасности российских городов. Согласно ему, среди городов ПФО наименее защищенными себя чувствуют жители Орска (Оренбургская область).

Этот город занял 183-е место из 200, набрав 5,9 балла. При этом в самом низу списка находится знаменитый город Шахты Ростовской области, он набрал 4,5 балла.

При этом самым безопасным в ПФО, по итогам исследования, также стал город из Оренбуржья — Бузулук. Он занял 10-е место, заработав 7,7 балла. А по всей стране самым безопасным признан Ейск Краснодарского края.

Далее следует Альметьевск. Он находится на 27-й строчке с 7,3 балла.

Казань оказалась на 42-й позиции, при этом она находится на втором месте среди городов-миллионников.

Ниже приводится полный список вошедших в рейтинг городов ПФО: