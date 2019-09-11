Самый безопасный и самый небезопасный города ПФО находятся в Оренбургской области
Сервис Domofond.ru опубликовал полный рейтинг безопасности российских городов. Согласно ему, среди городов ПФО наименее защищенными себя чувствуют жители Орска (Оренбургская область).
Этот город занял 183-е место из 200, набрав 5,9 балла. При этом в самом низу списка находится знаменитый город Шахты Ростовской области, он набрал 4,5 балла.
При этом самым безопасным в ПФО, по итогам исследования, также стал город из Оренбуржья — Бузулук. Он занял 10-е место, заработав 7,7 балла. А по всей стране самым безопасным признан Ейск Краснодарского края.
Далее следует Альметьевск. Он находится на 27-й строчке с 7,3 балла.
Казань оказалась на 42-й позиции, при этом она находится на втором месте среди городов-миллионников.
Ниже приводится полный список вошедших в рейтинг городов ПФО:
|
10
|
Бузулук
|
Оренбургская область
|
7,7
|
27
|
Альметьевск
|
Татарстан
|
7,3
|
29
|
Саранск
|
Мордовия
|
7,3
|
36
|
Чебоксары
|
Чувашия
|
7,2
|
40
|
Пенза
|
Пензенская область
|
7,1
|
42
|
Казань
|
Татарстан
|
7,1
|
55
|
Глазов
|
Удмуртия
|
7,0
|
61
|
Киров
|
Кировская область
|
7,0
|
64
|
Йошкар-Ола
|
Марий Эл
|
6,9
|
70
|
Набережные Челны
|
Татарстан
|
6,9
|
71
|
Нижнекамск
|
Татарстан
|
6,9
|
74
|
Арзамас
|
Нижегородская область
|
6,9
|
75
|
Новочебоксарск
|
Чувашия
|
6,9
|
78
|
Ижевск
|
Удмуртия
|
6,8
|
88
|
Тольятти
|
Самарская область
|
6,8
|
89
|
Уфа
|
Башкортостан
|
6,8
|
92
|
Оренбург
|
Оренбургская область
|
6,7
|
95
|
Димитровград
|
Ульяновская область
|
6,7
|
101
|
Нижний Новгород
|
Нижегородская область
|
6,7
|
106
|
Нефтекамск
|
Башкортостан
|
6,6
|
107
|
Стерлитамак
|
Башкортостан
|
6,6
|
108
|
Сызрань
|
Самарская область
|
6,6
|
122
|
Воткинск
|
Удмуртия
|
6,5
|
135
|
Балаково
|
Саратовская область
|
6,5
|
137
|
Самара
|
Самарская область
|
6,5
|
142
|
Энгельс
|
Саратовская область
|
6,4
|
145
|
Салават
|
Башкортостан
|
6,4
|
149
|
Дзержинск
|
Нижегородская область
|
6,3
|
152
|
Пермь
|
Пермский край
|
6,3
|
157
|
Сарапул
|
Удмуртия
|
6,2
|
158
|
Ульяновск
|
Ульяновская область
|
6,2
|
169
|
Новокуйбышевск
|
Самарская область
|
6,1
|
172
|
Саратов
|
Саратовская область
|
6,1
|
175
|
Березники
|
Пермский край
|
6,0
|
183
|
Орск
|
Оренбургская область
|
5,9
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