Новости аналитики

01:53 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Самый безопасный и самый небезопасный города ПФО находятся в Оренбургской области

12:48, 11.09.2019 1
Самый безопасный и самый небезопасный города ПФО находятся в Оренбургской области
Фото: бузулук.рф

Сервис Domofond.ru опубликовал полный рейтинг безопасности российских городов. Согласно ему, среди городов ПФО наименее защищенными себя чувствуют жители Орска (Оренбургская область).

Этот город занял 183-е место из 200, набрав 5,9 балла. При этом в самом низу списка находится знаменитый город Шахты Ростовской области, он набрал 4,5 балла.

При этом самым безопасным в ПФО, по итогам исследования, также стал город из Оренбуржья — Бузулук. Он занял 10-е место, заработав 7,7 балла. А по всей стране самым безопасным признан Ейск Краснодарского края.

Далее следует Альметьевск. Он находится на 27-й строчке с 7,3 балла.

Казань оказалась на 42-й позиции, при этом она находится на втором месте среди городов-миллионников.

Ниже приводится полный список вошедших в рейтинг городов ПФО:

10

Бузулук

Оренбургская область

7,7

27

Альметьевск

Татарстан

7,3

29

Саранск

Мордовия

7,3

36

Чебоксары

Чувашия

7,2

40

Пенза

Пензенская область

7,1

42

Казань

Татарстан

7,1

55

Глазов

Удмуртия

7,0

61

Киров

Кировская область

7,0

64

Йошкар-Ола

Марий Эл

6,9

70

Набережные Челны

Татарстан

6,9

71

Нижнекамск

Татарстан

6,9

74

Арзамас

Нижегородская область

6,9

75

Новочебоксарск

Чувашия

6,9

78

Ижевск

Удмуртия

6,8

88

Тольятти

Самарская область

6,8

89

Уфа

Башкортостан

6,8

92

Оренбург

Оренбургская область

6,7

95

Димитровград

Ульяновская область

6,7

101

Нижний Новгород

Нижегородская область

6,7

106

Нефтекамск

Башкортостан

6,6

107

Стерлитамак

Башкортостан

6,6

108

Сызрань

Самарская область

6,6

122

Воткинск

Удмуртия

6,5

135

Балаково

Саратовская область

6,5

137

Самара

Самарская область

6,5

142

Энгельс

Саратовская область

6,4

145

Салават

Башкортостан

6,4

149

Дзержинск

Нижегородская область

6,3

152

Пермь

Пермский край

6,3

157

Сарапул

Удмуртия

6,2

158

Ульяновск

Ульяновская область

6,2

169

Новокуйбышевск

Самарская область

6,1

172

Саратов

Саратовская область

6,1

175

Березники

Пермский край

6,0

183

Орск

Оренбургская область

5,9

АналитикаОбщество БашкортостанКировская областьУдмуртияТатарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 сен
    Прткалывает Саранск. Местные алкаши настолько безопасные, ............
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Новости партнеров