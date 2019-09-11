Александр Кожевников: «Нефтехимик» слабее «Магнитки» разве что по именам, но не по игре»

Хоккейный эксперт Александр Кожевников дал свой прогноз на домашнюю игру «Нефтехимика» против магнитогорского «Металлурга».

«Думаю, что хозяева льда одержат победу в серии буллитов либо в овертайме. Обе команды друг друга знают, обе обновили свои составы, но молодежи при этом побольше сейчас у «Нефтехимика».

За счет молодости, задора, активных и слаженных действий звеньев шансов больше именно у «Нефтехимика», тогда как у магнитогорцев в настоящее время идет внутренняя большая перестройка.

Хозяева слабее «Магнитки» разве что по именам, но никоим образом не по игре. В данный момент времени это именно так», — сказал Кожевников.

Напомним, ранее «Нефтехимик» у себя дома разгромил рижское «Динамо» — 4:0.