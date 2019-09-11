Александр Кожевников: «Нефтехимик» слабее «Магнитки» разве что по именам, но не по игре»
Хоккейный эксперт Александр Кожевников дал свой прогноз на домашнюю игру «Нефтехимика» против магнитогорского «Металлурга».
«Думаю, что хозяева льда одержат победу в серии буллитов либо в овертайме. Обе команды друг друга знают, обе обновили свои составы, но молодежи при этом побольше сейчас у «Нефтехимика».
За счет молодости, задора, активных и слаженных действий звеньев шансов больше именно у «Нефтехимика», тогда как у магнитогорцев в настоящее время идет внутренняя большая перестройка.
Хозяева слабее «Магнитки» разве что по именам, но никоим образом не по игре. В данный момент времени это именно так», — сказал Кожевников.
Напомним, ранее «Нефтехимик» у себя дома разгромил рижское «Динамо» — 4:0.СпортХоккей Татарстан
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