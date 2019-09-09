«Нефтехимик» разгромил рижское «Динамо», Барулин отыграл матч на «ноль»

В рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нижнекамский «Нефтехимик» у себя дома разгромил рижское «Динамо» — 4:0.

Подопечные Вячеслава Буцаева активно начали матч и, благодаря голам Порядина и Митчелла, уже к концу первого периода вели с преимуществом в две шайбы. Во второй двадцатиминутке Пайгин и Бикмуллин довели счет до разгромного — 4:0.

Отметим, что все четыре шайбы были забиты «Нефтехимиком» в большинстве.

Вратарь нижнекамцев Константин Барулин впервые в сезоне сыграл на «ноль».

«Нефтехимик» — «Динамо» Рига — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Голы:

1:0 — Порядин (Уайт, Митчелл, 11:20, бол.)

2:0 — Митчелл (Уайт, Порядин, 18:11, бол.)

3:0 — Пайгин (Порядин, Мерфи, 24:54, бол.)

4:0 — Бикмуллин (Сергеев, Шарипзянов, 39:13, бол.)



«Нефтехимик» (12+КШ): Барулин; Мерфи — Рясенский, Порядин — Митчелл — Уайт; Атюшов — Захарчук (2), Черников — Куликов — Казионов; Сергеев (2) — Шарипзянов (2), Авцин — Хафизов (2) — Бикмуллин (2); Пайгин, Грошев — Фазлеев (2) — Шиксатдаров; Шарифьянов.



«Динамо» (Рига) (14): Гудлевскис; — Маршалл, Дарзиньш — Джериньш — Редлихс (2); К. Берглунд (4) — Сотниекс, Я. Берглунд (2) — Улльстрем — Эштон; Зиле (2) — Алишкаускас, Маренис — Макмиллан (4) — Гиллис; Янсонс, Мейя — Берзиньш — Гегерис.