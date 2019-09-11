Чемпионка мира Солдатова пропустит ЧМ по художественной гимнастике в Баку

Уроженка Стерлитамака, чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова пропустит главный старт сезона — чемпионат мира. Он пройдет на следующий неделе (с 16 по 22 сентября) в Баку.

Это будет последний крупный смотр лучших гимнасток перед Олимпийскими играми в Токио. В Баку будут разыграны олимпийские квоты в индивидуальном и командном многоборье.

Вместо Солдатовой, завоевавшей на прошлом чемпионате мира бронзу в индивидуальном первенстве, выступит абсолютная чемпионка Универсиады Екатерина Селезнева, сообщает «Россия сегодня».

Замена произошла после инцидента с Солдатовой на последнем этапе Мирового кубка вызова в Портимао. В первый день 21-летняя спортсменка выиграла многоборье, но уже на следующий показывала совсем не те результаты, которых от нее можно было ожидать. В упражнениях с мячом она была третьей, с обручем — восьмой, после чего в оставшихся отдельных видах программы уже совсем не выступала.

Позже выяснилось, что причиной снятия с соревнований стала не травма, а потеря сознания.

«Саша сказала, что на этом турнире она закончила свое выступление. После одного из упражнений ей стало плохо, у нее потемнело в глазах, она потеряла сознание, единственным верным решением было прекратить выступление», — сказала тренер спортсменки Анна Дьяченко.



После этого спортсменка сама прокомментировала состояние своего здоровья, заверив болельщиков, что уже чувствует себя отлично.

«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал меня на этих соревнованиях. Я знаю, что многих вчера напугала тем, что снялась. Но это были меры предосторожности. Сейчас со мной все отлично, чувствую себя прекрасно, вот вышла на море с тренером. Всех люблю и целую», — сказала Солдатова в Instagram.