Гимнастка Солдатова потеряла сознание на этапе Кубка вызова в Португалии

Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова потеряла сознание на финальном этапе Кубка вызова в Португалии. Об этом сообщила тренер спортсменки Анна Дьяченко.

«Саша сказала, что на этом турнире она закончила свое выступление. После одного из упражнений ей стало плохо, у нее потемнело в глазах, она потеряла сознание, единственным верным решением было прекратить выступление.

Решение о том, сможет ли Саша восстановиться к чемпионату мира, должна принимать Ирина Александровна Винер-Усманова. Саша старается и делает все возможное, а решать будет главный тренер», — сказала Дьяченко.

Отметим, что ранее Александра Солдатова стала третьей в упражнении с мячом на этапе Кубка вызова в Португалии.

Ближайший чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Баку с 16 по 22 сентября 2019 года.