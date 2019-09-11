В Елабуге на площади Ленина появится летопись города, составленная жителями
В Елабуге на площади Ленина появится сад «1000 историй Елабуги» — своеобразная летопись города, в создании которой могут поучаствовать местные жители.
Проект благоустройства площади разработан студией Orchestra Design и победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Минстроя России. Работы планируется завершить в декабре 2019 года.
На обновленной площади появятся детская площадка, пространство для мероприятий со сценой и павильоном, зеленая зона для прогулок, передает пресс-служба администрации города.
Знаковым объектом станет своеобразная летопись города. В саду будут размещены таблички с историями горожан, рассказами о любимых местах, местных традициях.
Поделиться своей историей можно на сайте.
Ранее сообщалось, что в парках Татарстана благоустроят пространство за 136 млн рублей.ОбществоИнфраструктураКультура Татарстан
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