В парки Татарстана завезут объекты благоустройства почти на 136 млн рублей

В парках Татарстана благоустроят пространство за 136 млн рублей. Победителем аукциона на поставку малых архитектурных форм для парков и скверов республики стал ГУП «Татлизинг». Заказчиком выступало ГИСУ РТ.

Речь идет о благоустройстве зеленых зон Казани и других муниципальных районов республики, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2019 год. Сроки поставки и установки объектов — с даты заключения контракта до 15 декабря этого года, финансируется проект из федерального и республиканского бюджетов, говорится на сайте госзакупок.

В перечень входит 283 наименования, в том числе детские игровые комплексы, качели, карусели, горки, арт-объекты «Карта Татарстана», «Солнце», «Ветряк», «Якорь», оборудование для спортплощадок, музыкальные инструменты, а также урны, скамейки, пуфы, ограждения.

Изменения коснутся пляжей озер Комсомольское и Лебяжье, сквера по ул. Абсалямова, парка «Три медведя» в Елабуге, центральной площади в Болгаре, Парка «Нефтьче» в Бавлах, парка культуры и отдыха в пос. ГЭС в Челнах.

Напомним, недавно стало известно, что к 2035 году в Казани могут появиться 11 новых набережных и 600 скверов.

