СМИ назвали самый провальный фильм в истории

Фильм студии Disney «Джон Картер» режиссера Эндрю Стэнтона, который вышел в 2012 году, стал самой провальной картиной в истории современного кинематографа.

По данным THR, затраты на производство боевика составили $363,7 млн, а его мировые сборы — $284 млн. С учетом других вычетов потери студии составили $136,6 млн.

До этого самым провальным фильмом более 20 лет считался боевик Ренни Харлина «Остров Головорезов», вышедший в 1995 году. На него потратили $115 млн, он заработал в прокате $15,7 млн. В результате, это привело к банкротству компании Carolco Pictures и она потеряла $118 млн.

Ранее боевик «Люди Икс: Темный Феникс», вышедший в июне 2019 года, стал самым неудачным в прокате фильмом франшизы о «Людях Икс». При бюджете в $200 млн фильм собрал во всем мире только $252 млн.