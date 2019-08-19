«Люди Икс: Темный Феникс» стал самым провальным в истории кинофраншизы

Боевик «Люди Икс: Темный Феникс», вышедший в июне 2019 года, стал самым неудачным в прокате фильмом франшизы о «Людях Икс». При бюджете в $200 млн фильм собрал во всем мире только $252 млн.

До этого худшим фильмом серии по коммерческим показателям был «Россомаха: Бессмертный». В 2013 году фильм принес команде создателей $282 млн при бюджете в $120 млн.

В начале июня комикс «Люди Икс: Темный Феникс» взял на старте в российском прокате 200 млн рублей, напоминают «Известия».



Напомним, что фильм другой кинофраншизы Marvel — «Мстители: Финал» установил мировой рекорд кассовых сборов.

