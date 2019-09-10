Экс-теннисист Марат Сафин: у меня кукушка съезжала от денег, но я ее ловил

Бывшая первая ракетка мира, экс-теннисист Марат Сафин рассказал, что победа в открытом чемпионате США и высокие гонорары, которые он начал получать в 20 лет, вскружили ему голову.



«Конечно, кукушка съезжает. И у меня так было. Я ее ловил, потом она опять временно меняла свое положение. С годами после многих событий пересмотрел отношение к жизни», — сказал он в интервью RT.



По его словам, людям важно «понимать и принимать свои темные стороны».

«У нас же чаще все думают, что они белые и пушистые. Только заглянув внутрь и приняв себя, можно адекватно воспринимать мир. Все, что раздражает тебя, — это ты сам», — отметил Сафин.