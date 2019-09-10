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Молодежная сборная России сыграла вничью с Болгарией в отборе на Евро-2021

22:30, 10.09.2019
Молодежная сборная России сыграла вничью с Болгарией в отборе на Евро-2021
Фото: Егор Слизяк / vk.com/rus_team_u21

Молодежная сборная России по футболу в рамках отборочного этапа чемпионата Европы-2021 сыграла вничью с Болгарией — 0:0.

Все 90 минут матча за российскую команду отыграл защитник «Рубина» Данил Степанов.

Отметим, что нападающий сборной России и «Краснодара» Иван Игнатьев получил прямую красную карточку на 88-й минуте игры за удар соперника рукой.

После этой ничьи в активе российской сборной стало 4 очка и она осталась на 3-м месте в таблице.

СпортФутбол
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