«МегаФон Путешествия» — в удобном приложении на iOS и Android
Сервис «МегаФон Путешествия» (6+) стал еще удобнее — теперь бронировать авиабилеты, отели и туры, оформлять страховки, заказывать экскурсии можно в мобильном приложении для iOS и Android. Абонентам «МегаФона» доступен специальный кешбэк до 9% от стоимости заказанных услуг.
Сервис «МегаФон Путешествия» был запущен в июле 2018 года. За год им воспользовались сотни тысяч человек. Число партнеров и участников проекта постоянно расширяется — среди них такие популярные сервисы, как Aviasales, Ostrovok, Booking.com, Level.Travel, Tripster и многие другие.
Пришло время сделать наш сервис еще удобней! Все предложения для путешественников, ранее объединенные на портале travel.megafon.ru, теперь доступны в мобильном приложении «МегаФон Путешествия» на App Store и в Google Play.
В приложении есть все необходимое для организации поездки — удобный поиск и бронирование авиа и железнодорожных билетов, отелей и апартаментов в разных странах мира, предложения комплексных туров в России и за границей, заказ экскурсий более чем в 400 городах мира и страхование путешественников.
Абоненты «МегаФона» могут значительно сэкономить благодаря кешбэку — до 9% стоимости услуг, заказанных через приложение «МегаФон Путешествия», будут зачислены на счет абонента. Эти деньги можно потратить на услуги связи, перевести на счет родным и близким или же потратить в магазине, если смартфон поддерживает бесконтактные платежи Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Кешбэк можно потратить на покупки в интернете или обналичить в банкомате с помощью банковской карты «МегаФона».
«МегаФон» продолжает развивать экосистему цифровых решений для наших пользователей, частью которой являются «МегаФон Путешествия». Это многофункциональный сервис, позволяющий до мелочей спланировать предстоящую поездку. В одном приложении собраны все популярные туристические услуги — от авиабилетов и отелей до экскурсий и страхования. Мобильное приложение позволит пользоваться сервисом еще быстрее, проще, удобнее. Кешбэк, который получают абоненты «МегаФона», станет дополнительным приятным бонусом к их путешествию», — говорит Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона».
Справка
«МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Компания традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам интернет на самых высоких скоростях. Мы трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Еще в 2012 году «МегаФон» первым в России запустил сеть стандарта 4G LTE, а с февраля 2014 года ввел в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. В 2017 году компания одной из первых в мире запустила в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE) и продемонстрировала скорость 979 Мбит/с. Летом 2019 года «МегаФон» провел первый в России международный видеозвонок в 5G, а также продемонстрировал скорость в 1,6 Гб/с на обычном коммерческом смартфоне. Сегодня у «МегаФона», по данным Роскомнадзора, самая большая сеть базовых станций связи в стране: 241 265 станций, из них более 100 451 станций в стандарте LTE. К концу 2 квартала 2019 г. компания обслуживала интересы более 77,6 млн абонентов.
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