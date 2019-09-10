«МегаФон Путешествия» — в удобном приложении на iOS и Android

Сервис «МегаФон Путешествия» (6+) стал еще удобнее — теперь бронировать авиабилеты, отели и туры, оформлять страховки, заказывать экскурсии можно в мобильном приложении для iOS и Android. Абонентам «МегаФона» доступен специальный кешбэк до 9% от стоимости заказанных услуг.

Сервис «МегаФон Путешествия» был запущен в июле 2018 года. За год им воспользовались сотни тысяч человек. Число партнеров и участников проекта постоянно расширяется — среди них такие популярные сервисы, как Aviasales, Ostrovok, Booking.com, Level.Travel, Tripster и многие другие.

Пришло время сделать наш сервис еще удобней! Все предложения для путешественников, ранее объединенные на портале travel.megafon.ru, теперь доступны в мобильном приложении «МегаФон Путешествия» на App Store и в Google Play .

В приложении есть все необходимое для организации поездки — удобный поиск и бронирование авиа и железнодорожных билетов, отелей и апартаментов в разных странах мира, предложения комплексных туров в России и за границей, заказ экскурсий более чем в 400 городах мира и страхование путешественников.

Абоненты «МегаФона» могут значительно сэкономить благодаря кешбэку — до 9% стоимости услуг, заказанных через приложение «МегаФон Путешествия», будут зачислены на счет абонента. Эти деньги можно потратить на услуги связи, перевести на счет родным и близким или же потратить в магазине, если смартфон поддерживает бесконтактные платежи Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Кешбэк можно потратить на покупки в интернете или обналичить в банкомате с помощью банковской карты «МегаФона».

«МегаФон» продолжает развивать экосистему цифровых решений для наших пользователей, частью которой являются «МегаФон Путешествия». Это многофункциональный сервис, позволяющий до мелочей спланировать предстоящую поездку. В одном приложении собраны все популярные туристические услуги — от авиабилетов и отелей до экскурсий и страхования. Мобильное приложение позволит пользоваться сервисом еще быстрее, проще, удобнее. Кешбэк, который получают абоненты «МегаФона», станет дополнительным приятным бонусом к их путешествию», — говорит Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона».



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