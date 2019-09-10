Профессор финансов объяснил сообщение об отрицательном госдолге России

Приведение чистого госдолга России к отрицательному показателю может иметь значение для международных рейтинговых агентств. Для жителей страны сообщение не имеет никакого значения.

Профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов объяснил, что отрицательный чистый госдолг свидетельствует об аккуратном управлении финансами и рисками.

В то же время это не говорит о росте экономики, передает RNS. Также из сообщения об отрицательном госдолге можно сделать вывод, что Минфин снизил расходы в реальном выражении, из-за чего он смог сбалансировать бюджет.

«В 2019 году мы видим, что мы растем даже ниже потенциального роста, который у нас мог бы быть, и это косвенно связано с тем, что Минфин снижает государственные расходы, но не слишком сильно увеличивает государственные инвестиции в экономику. Так что здесь есть положительные стороны и потенциально отрицательные», — добавил Шибанов.

Напомним, что сегодня стало известно о первом за пять лет достижении отрицательного значения чистого госдолга. Это означает, что резервы России превышают объем госдолга страны.