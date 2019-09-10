Чистый госдолг России опустился ниже нуля впервые с 2014 года

Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года, когда были введены санкции и упали цены на нефть.

С середины 2019 года госдолг стал меньше, чем ликвидные активы «расширенного правительства», пишет РБК. То есть, если бы России вдруг понадобилось немедленно погасить все свои долги, это можно было бы сделать за счет одних только депозитов государственных органов в Центральном банке и коммерческих банках.

В состав госдолга в широком понимании входят внутренний и внешний долги федерального правительства, долги регионов и муниципальных образований.