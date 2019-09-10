Инновационные проекты Татарстана получили господдержку в 96,5 миллиона рублей

Десять инновационных проектов Татарстана получили во втором квартале 2019 года поддержку на сумму 96,5 миллиона рублей. Они приняли участие в конкурсных программах Фонда содействия инновациям. Экспертную и консультационную помощь инновационным предприятиям оказало Минэкономики РТ.

Пять проектов стали победителями в программе «Коммерциализация» (VIII очередь), направленной на содействие в организации массового производства инновационных продуктов и внедрения их на общий рынок. Они получат софинансирование в размере 68,5 млн рублей. Речь идет о производстве цветных резиновых гранул CRG, применяемых для благоустройства и декорирования зон отдыха (компания «Релиз»), мелкосерийном производстве оборудования для инфракрасной сушки (НПО «Элком»), коммерциализации технологии изготовления биоразлагаемого материала для производства рассасывающейся медицинской нити («ТВС»), внедрении энергосберегающей холодно-плазменной технологии для модернизации технологического процесса предпосевной обработки семян различных сельхозкультур («Соватех») и увеличении огнестойкости полиуретанового напыляемого утеплителя и строительного клея в аэрозольной упаковке («Трис»).

По программе «СТАРТ», направленной на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, будет отказано финансирование на сумму 7 млн рублей. «НТЦ ГринТекс» и «АтриуМ» реализуют проекты по разработке технологии и опытной установки для переработки растительной биомассы в полнорационный комбикорм для крупного рогатого скота и по разработке технологии и оборудования непрерывного производства композитной брусчатки на основе термомодифицированных вторичных ресурсов, сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

По программе «Развитие НТИ» (V очередь), предполагающей выполнение НИОКР в целях реализации дорожных карт Национальной технологической инициативы, одобрен один проект на сумму 16,5 млн рублей по разработке программно-аппаратного комплекса учета ТБО («Эттон Груп»).

Предложение ученого из КНИТУ-КХТИ Ивана Захарова по разработке технологии получения биоразлагаемого листа из массы целлюлозы и биомодифированного глютена нашло поддержку в рамках программы для молодых ученых (в интересах предприятий АПК «УМНИК-ЭФКО»).

В программе «Вовлечение молодежи в инновационную деятельность» победителем признана ассоциация «Иннокам». Ассоциация получит 4 млн рублей на проведение мероприятия для школьников в ходе 23-й ежегодной международной конференции TCI Annual Global Conference в Казани в 2020 году.

Напомним, ранее стало известно, что Татарстан и Новосибирская область будут обмениваться опытом в развитии инноваций.