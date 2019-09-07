Татарстан и Новосибирская область будут обмениваться опытом в развитии инноваций

Сегодня делегация Татарстана во главе с министром экономики Фаридом Абдулганиевым посетила ведущие инновационные центры Новосибирской области — Биотехнопарк в наукограде Кольцово и технопарк в новосибирском Академгородке.



Татарстанскую делегацию сопровождал исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Первым пунктом визита делегации Татарстана стал научно-технологический парк в сфере биотехнологий в наукограде Кольцово. Экскурсию по нему провел генеральный директор АО УК «Биотехнопарк» Александр Иванов.

Он рассказал о новых инновационных проектах, которыми занимаются резиденты Биотехнопарка: о проектах развития биологических средств защиты растений, проектах по разработке внедрению в практику технологий производства ферментов для сыроделия, технологиях производства микрокапсулированных форм витаминов для комбикормов, препаратов хищных грибов для применения в качестве пестицидов в сельском хозяйстве.

Следующим пунктом визита стало посещение новосибирского Академгородка — одного из важнейших научных и образовательных центров России.

Сегодня на территории Академгородка расположены десятки научно-исследовательских институтов, президиум Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), Новосибирский государственный университет, Физико-математическая школа.

Татарстанская делегация посетила технопарк Академгородка. Экскурсию по нему провёл генеральный директор АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» Владимир Никонов.

Сегодня технопарк уже вышел на самоокупаемость и обеспечивает все необходимую инфраструктуру для полного цикла развития бизнеса от стартапа и акселерации до привлечения инвестора и выхода на рынок.

«Цель визита делегации — укрепление взаимодействия между татарстанскими и новосибирскими компаниями, поиски новых возможностей реализации сотрудничества, — рассказал министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев. — У Татарстана также накоплен уникальный опыт развития инновационной инфраструктуры, которым мы готовы делиться с нашими коллегами».