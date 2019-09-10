Мэрия Казани рассказала, какой тариф установят на новых муниципальных парковках

Тариф на новых муниципальных парковках, которые откроют в Казани в ноябре, составит 50 рублей в час. Всего, напомним, в ноябре появится 900 новых платных машино-мест.

— Изначальный базовый тариф в новых зонах платных парковок составляет 50 рублей в час. При этом тариф со временем может измениться (в большую либо меньшую сторону) в зависимости от спроса и, соответственно, загруженности парковочных зон, — рассказали в мэрии «Реальному времени».

Напомним, стоимость муниципальных парковок в Казани варьируется от 100 рублей в час (парковки у площади Свободы) до 30 рублей в час.