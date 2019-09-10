ДУМ РТ объявило дату Дня гушр в Татарстане

В Татарстане стартовала традиционная кампания по сбору гушр-садаки и обеспечению нуждающихся продуктами питания. А 28 сентября 2019 года объявлено Днем гушр в в республике.

В рамках кампании каждый желающий может сдать часть своего урожая в центральные мечети районов и городов Татарстана. Принимаются овощи и фрукты, а также соленья и варенье, заготовленные на зиму. Продовольственный сбор будет передан в помощь нуждающимся.

В 2018 году в рамках этой социальной акции было собрано 600 тонн овощей, сообщает Духовное управление мусульман.

Напомним, ранее в Башкирии определили суммы выплат с члена семьи в месяц Рамадан.