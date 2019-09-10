ДУМ РТ объявило дату Дня гушр в Татарстане
В Татарстане стартовала традиционная кампания по сбору гушр-садаки и обеспечению нуждающихся продуктами питания. А 28 сентября 2019 года объявлено Днем гушр в в республике.
В рамках кампании каждый желающий может сдать часть своего урожая в центральные мечети районов и городов Татарстана. Принимаются овощи и фрукты, а также соленья и варенье, заготовленные на зиму. Продовольственный сбор будет передан в помощь нуждающимся.
В 2018 году в рамках этой социальной акции было собрано 600 тонн овощей, сообщает Духовное управление мусульман.
Напомним, ранее в Башкирии определили суммы выплат с члена семьи в месяц Рамадан.
Справка
Гушр — особый вид милостыни, когда мусульманин отдает неимущим одну десятую часть полученного за сезон урожая.
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