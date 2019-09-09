Рособрнадзор назвал вероятные даты ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году

Роспотребнадзор опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2020 год.

ЕГЭ в пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 7 по 24 сентября). Досрочный период ЕГЭ начнется с экзаменов по географии и литературе, основной — по географии, литературе и информатике. Отмечается, что расписание составлено таким образом, чтобы между экзаменационными днями был перерыв не менее двух дней.

ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три этапа: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 22 мая по 30 июня) и дополнительный (с 7 по 21 сентября), сообщает Рособрнадзор.

Ранее стало известно, что в следующем году школьников ожидают незначительные нововведения в ЕГЭ. Например, изменения коснулись экзаменов по физике, обществознанию, русскому языку, истории и географии, а также по китайскому языку.