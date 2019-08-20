Стало известно, какие изменения ждут школьников на ЕГЭ в 2020 году

В следующем году школьников ожидают незначительные изменения в ЕГЭ.

Так, в заданиях по физике будет не пять, а шесть вопросов, подразумевающих развернутый ответ. Усложнилось задание №24 на знание элементов астрофизики — в нем теперь вместо двух обязательных верных ответов, может быть либо два, либо три правильных варианта.

В ЕГЭ по обществознанию детализированы формулировки заданий 28 и 29. В экзаменах по русскому языку, истории и географии изменились критерии оценивания некоторых заданий, передает «Российская газета».

Больше всего изменений претерпел ЕГЭ по китайскому языку. Поскольку предмет для сдачи новый, в разделе «Аудирование» поменялись форматы заданий, в разделе «Чтение» количество вопросов уменьшили до пяти, а в разделе «Письмо» появилось новое задание на написание личного письма.

Остальные предметы: математика, химия, биология, информатика и ИКТ, литература, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский), остались без изменений.

Ранее сообщалось, что в России Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не будут делать обязательным для выпускников колледжей и техникумов.

