В Казани можно будет сделать прививку от гриппа у станции метро

Завтра у семи станций казанского метро все желающие смогут сделать прививку от гриппа. Работа мобильных бригад организована для удобства казанцев. Медики будут работать ежедневно, с 9 до 17 часов, на протяжении месяца — до 10 октября.

Вакцинация будет производиться у выходов со станций метро «Дубравная», «Пр. Победы», «Площадь Тукая», «Козья слобода», «Яшьлек», «Авиастроительная».

Сделать прививку смогут только казанцы, достигшие 18 лет, сообщает Минздрав РТ.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина рассказала, что в этом году татарстанцев ждут новые штаммы гриппа.