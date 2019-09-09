Мужу скандально известной кассирши банка из Башкирии разрешили отводить детей в школу

Новый поворот в громком уголовном деле Луизы Хайруллиной: сегодня, 9 сентября, суд продлил меру пресечения Марату Хайруллину — супругу скандально известной кассирши банка из Салавата, которую обвиняют в присвоении более 23 миллионов рублей.

Как сообщают «Вести-Башкортостан», мужа Луизы оставили под домашним арестом еще на два месяца, но разрешили два часа прогулки, чтобы отводить детей в школу.

Напомним, неделей ранее Орджоникидзевский районный суд Уфы продлил на два месяца арест самой Луизы Хайруллиной. Подробнее о нашумевшей краже, деталях задержания и похищенных деньгах читайте в материале «Реального времени».