Уфимский суд продлил арест Луизы Хайруллиной, обвиняемой в краже 20 млн рублей

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Орджоникидзевский районный суд Уфы продлил на два месяца арест кассирши банка Луизы Хайруллиной, обвиняемой в краже 20 млн рублей.

«Сегодня по ходатайству следователя СЧ ГСУ МВД по Республике Башкортостан Орджоникидзевским районным судом города Уфы фигуранту уголовного дела о краже в особо крупном размере из финансово-кредитного учреждения продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 4 ноября 2019 года», — сообщил «Реальному времени» источник в правоохранительных органах.



Напомним, кассир одного из отделений «Россельхозбанка» в Салавате пропала в конце мая. Сразу после этого в банке обнаружилась недостача на более чем 20 млн рублей. Оказалось, что сотрудница похитила деньги и бежала вместе со своей семьей, ее нашли на съемной квартире в Казани и задержали.

Ранее сообщалось, что мужа кассирши Марата Хайруллина оставили под домашним арестом. Подробнее о нашумевшей краже, деталях задержания и похищенных деньгах читайте в материале «Реального времени».